МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Законопроект об ограничении торговых наценок, предложенный депутатами, может быть реализован в отношении продуктов, которые уже входят в список социально значимых. Это хлеб, рыба, сахар, крупы, овощи, яйца, мясо, молочная продукция. По словам гендиректора информационного агентства InfoLine Ивана Федякова, именно эта категория потребительских товаров чаще всего подпадает под подобные инициативы.

"Однако торговая наценка на эту категорию товаров и без того, как правило, минимальна – бизнес не зарабатывает на этом, а использует ее лишь как трафикогенератор. Никто не будет специально повышать цены на яйца, молоко и гречку, поскольку потребители тогда уйдут к конкурентам, у которых эти товары дешевле", — считает он.

Основной доход ритейлерам приносят не социально значимые продукты, а так называемые излишества – газировка, шоколад, алкоголь, сигареты и т.п. Здесь они не ограничены в наценке, а экономные посетители торговых точек, приходящие за дешевыми крупами, заодно скупают и эти товары, которые находятся в наиболее доступных местах.

Ранее сообщалось, что законопроект об ограничении торговых наценок на отдельные виды продуктов питания внесла группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым. Размер предельных торговых наценок предлагается установить высшими исполнительными органами субъектов РФ, но не более 20% к отпускной цене организации оптовой торговли данными товарами и не более 50% к фактической отпускной цене производителя таких товаров.

По мнению Федякова, речь идет скорее о попытке сформировать политический капитал вкупе с незнанием законодательной базы по теме.

Еще в 2009 году был принят закон об основах госрегулирования торговой деятельности, согласно которому Федеральная антимонопольная служба имеет полномочия проводить мониторинг цен в случае их превышения на 30% в течение 30 дней. Даже если во время 30-дневных вынужденных каникул цены на социальные товары где-то выросли, ФАС может быстро призвать ритейлеров к порядку, пояснил эксперт.