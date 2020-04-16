МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Акционеры группы "Эталон", одного из крупнейших российских застройщиков жилья, на внеочередном собрании одобрили запуск программы обратного выкупа ГДР в объеме не более 10%, сообщается в материалах компании.

"Совет директоров настоящим уполномочен по своему усмотрению в течение двенадцати месяцев с момента принятия настоящей специальной резолюции до 14 апреля 2021 года приобретать глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции компании", — говорится в материалах.

Максимальное количество ГДР, которое может быть приобретено и находиться во владении компании или от ее имени, не должно превышать 10% от выпущенного капитала. Период, в течение которого выкупленные ГДР могут находиться во владении компании, не может превышать двух лет.

Уточняется, что минимальная цена приобретения одной ГДР составляет 0,00005 фунта стерлингов, максимальная цена не может превышать более чем на 5% среднюю рыночную цену приобретения ГДР в течение последних пяти биржевых сессий, непосредственно предшествующих дню приобретения.

ГК "Эталон" (Etalon Group) работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест". В свободном обращении находится 62% акций "Эталона". Они торгуются на Лондонской бирже.