МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство до конца апреля принять меры для кредитования строительной отрасли на 12 миллиардов рублей.

"Знаю, что правительство уже определило объемы средств, которые предполагается направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли. Это 12 миллиардов рублей. Прошу максимально быстро запустить этот механизм. Также до конца апреля", — сказал он на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Субсидирование будет предоставлено только тем строительным компаниям, которые сохранят занятость, заявил Путин.

"Второе — поручаю правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли…. Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку, но подчеркну: такая помощь будет предоставлена компаниям, которые сохранят занятость. Подробные критерии на этот счет прошу определить правительство и как можно быстрее, до конца текущего месяца", — сказал он на совещании.

"И еще одно условие, а точнее, обязательство. Точнее, нужно, чтобы это было юридическое обязательство. Получая поддержку с кредитами, компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов, запланированных к вводу в строй в этом и следующем году. Нужно избежать появления так называемых долгостроев. Важно, чтобы люди были уверены — их квартиры построят качественно и в срок", — сказал Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, спрос на жилье в России после выхода из режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции может упасть более чем на 50%.

"Сегодня мы наблюдаем, что на рынке во всех субъектах РФ спрос упал уже на 30%, и мы видим, что в дальнейшем ситуация будет идти по нарастающей. Когда мы выйдем из изоляции, как говорят коллеги, спрос может упасть как минимум на 50% или больше", — сказал министр.

Якушев подчеркнул, что в такой ситуации строительной отрасли необходима поддержка, в том числе и потому, что в ней задействовано огромное количество людей.

Глава Минстроя отметил, что отрасль переживает переход на систему эскроу-счетов, и в поддержке нуждаются как те, кто перешел на новые правила, так и те, кто достраивает объекты по старым.



