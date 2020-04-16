МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил с предложением предоставить "Дом.РФ" госгарантии Минфина в объеме 50 млрд рублей с целью привлечения банковских кредитов для покупки квартир застройщиков.

"В качестве еще одной меры поддержки жилищного строительства предлагаю предоставить государственную гарантию Минфина корпорации "Дом.РФ" в размере 50 миллиардов рублей, и за счет этой гарантии корпорация сможет привлечь средства, кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков", — заявил Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

"В дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести, в том числе в рамках наших льготных ипотечных программ", — добавил президент.

Также он предложил докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей.

"Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать фонд защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей. И направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы: достроить незавершенные дома, тем самым не только обеспечить загрузкой строительную индустрию, но главное — помочь людям, чтобы тысячи семей смогли быстрее получить свое долгожданное жилье", — сказал президент.