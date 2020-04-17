МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" до конца июля остановил продажи билетов на международные рейсы, пишет "Коммерсант". "Победа" рассказала, чем на самоизоляции занимаются пилоты и бортпроводники

В настоящее время авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить только с 1 августа.

На сайте перевозчика сейчас нет технической возможности забронировать билеты на поездку за границу до этой даты.

Ранее на сайте "Аэрофлота" можно было приобрести билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.

Напомним, что алвсти РФ с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса COVID-19 с 27 марта закрыли международное пассажирское авиасообщение. В настоящее время выполняются только вывозные рейсы: они доставляют россиян из зарубежных стран. 30 марта Россия закрыла государственные границы, исключения действуют только в отношении дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.