МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи билетов на международные рейсы до появления определённости в вопросе возобновления полётов туда и просит при этом не искать в этом решении прогнозов ситуации, сообщила журналистам пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Сейчас, судя по данным сайта "Аэрофлота", купить билеты на зарубежные рейсы авиакомпании возможно на даты не ранее 1 августа.

"Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определённость с возобновлением международного воздушного сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований. Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов", — сказала Спивакова.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.