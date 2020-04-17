МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово", Рокетбанк, KFC и "Спортмастер" обратились в интернет-магазин Wildberries с просьбой временно трудоустроить своих сотрудников, говорится в сообщении компании.

Для поиска работы во время кризиса Wildberries запустил сайт http://всемработавб.рф. Там публикуются вакансии онлайн-ритейлера и других компаний. Всего в период с 23 марта по 12 апреля текущего года интернет-магазин трудоустроил 5,4 тысячи человек.

"За три недели с предложениями о временной занятости своего персонала в Wildberries обратились десятки компаний, среди которых московский аэропорт "Домодедово", Рокетбанк, KFC, "Спортмастер", KANZLER, Rolf, "Дочки-Сыночки", "Эконика", Kari, Samsonite, Baon, Sunlight, Melon Fashion Group, FUNDAY", — говорится в сообщении компании.

Как рассказали в пресс-службе, Wildberries открыл еще 4 тысячи вакансий в 340 населенных пунктах России.

"Около 2,5 тысячи новых рабочих мест появилось в курьерской службе и пунктах выдачи заказов, 1,3 тысячи – в распределительных центрах, 250 – в ИТ, контакт-центре, административно-хозяйственном отделе и других подразделениях компании. Соискателям предлагаются как постоянные, так и временные вакансии", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран — Россию, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.