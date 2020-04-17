МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам девяти месяцев 2019-2020 финансового года (закончившихся 31 марта) увеличилась на 12% в годовом выражении — до 10,317 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Показатели прибыли на акцию и выручки за девять месяцев компания не указала.

Чистая прибыль P&G, приходящаяся на акционеров компании, по итогам третьего квартала финансового года выросла на 6% в годовом выражении — до 2,917 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,12 доллара против 1,04 доллара в прошлом финансовом году. Выручка компании выросла за этот квартал на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, составив 17,214 миллиарда долларов.

Компания также скорректировала свой прогноз на год — в частности, понизила прогноз по органическому росту продаж с диапазона в 4-5% до 3-4%.

Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med.

В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает в стране более 70 торговых марок.