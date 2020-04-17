МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" до "ВВ-" с "ВВ", прогноз по рейтингу негативный, говорится в релизе агентства.

"Ухудшение рейтинга отражает новые макроэкономические ожидания и ожидания вокруг мировой авиационной отрасли, а также ожидания ослабления… финансовых показателей "Аэрофлота" в течение следующих четырех лет", — объясняет рейтинговое действие агентство.

В свете сложившейся ситуации в мировой экономике и ее негативного влияния на авиаперевозки Fitch ожидает, что показатель пассажирооборота (revenue passenger kilometers, RPK) "Аэрофлота" восстановится до уровней 2019 года только в 2023 году. "Это приведет к тому, что показатели рентабельности и платежеспособности будут слабыми для предыдущего уровня рейтинга", — уточняет агентство.

Негативный прогноз отражает неопределенность в отношении ограничений в области авиаперевозок, социального дистанцирования и восстановления спроса.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. По данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте упал на 26,6%, "Аэрофлота" — на 41,5%.