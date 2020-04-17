МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

При этом региональным властям дается право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь таких заведений. Под ней понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и/или покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Законодательная мера была инициирована в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках. Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых "наливаек", в зонах жилой застройки, отмечали авторы закона.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.