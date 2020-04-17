МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания Brussels Airlines решила приостановить воздушное сообщение между Брюсселем и Москвой до марта 2021 года, сообщил РИА Новости посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо.

"Еще слишком рано для того, чтобы говорить о конкретных цифрах. Однако совершенно очевидно, что нынешний кризис, затронувший мировую экономику и торговлю, негативно повлияет и на экономические связи между нашими странами", — сказал посол, говоря о влиянии кризиса, спровоцированного COVID-19, на экономические отношения России и Бельгии.

По его словам, на данный момент нет ни одной бельгийской компании, работающей в России, которая решила бы прекратить экономические отношения.

"Наиболее заметным в этом плане событием на сегодняшний день является решение авиакомпании Brussels Airlines о приостановке воздушного сообщения между Брюсселем и Москвой до марта 2021 года. Однако "Аэрофлот" продолжит обслуживать это направление, даже если на данный момент рейсы приостановлены", — сообщил Жан-Артур Режибо.