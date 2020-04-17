МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Шведская компания IKEA намерена начать открывать магазины после пандемии коронавируса в Европе в мае, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на слова главы материнской компании Ingka Group Джеспера Бродина.

"Ingka Group… намерена начать открытие магазинов в Европе в мае после того, как они были закрыты в следствие пандемии COVID-19 и падения спроса", — сообщает агентство.

В сообщении также приводятся слова гендиректора о ситуации с продажами компании. "Падение продаж в этом периоде, в котором мы сейчас находимся, составляет около 60%", — сказал Джеспер Бродин. Он также отметил, что онлайн-продажи выросли в два раза в годовом выражении.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).