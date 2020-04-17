МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Доставка продуктов и готовой еды выросла в Москве почти в четыре раза, в пиковые периоды спрос вырастал десятикратно, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Доставка продуктов питания и готовой еды демонстрирует почти двух — четырехкратный рост, в пиковые периоды после выхода новостей о карантине этот рост достигал десятикратного увеличения", — сказал Немерюк.

По его словам, в Москве сейчас работает около 60 тысяч курьеров. Количество заказов в интернет-торговле в Москве составляет более 1 миллиона в сутки.

"В начале пандемии средний чек в сегменте доставки продуктов питания из супермаркетов поднимался выше 9 тысяч рублей. Сейчас на уровне 4,5 тысячи рублей", — добавил руководитель департамента.