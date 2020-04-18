МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Если долг за квартиру большой, или вы понимаете, что в течение нескольких месяцев не сможете платить за коммунальные услуги, существует несколько вариантов погашения задолженности — субсидии, рассрочка, льготы от государства, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Но сначала, по его словам, необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, узнать размер задолженности и при возможности сразу произвести оплату. Всю необходимую информацию сейчас можно получить через сайт поставщика услуг, зайдя в личный кабинет.

Если долг по квартплате уже достаточно большой, существует несколько вариантов, чтобы его погасить.

Во-первых, можно получить субсидии. "Эта помощь от государства доступна как собственникам квартир, так и съемщикам, но только если сумма на содержание квартиры обходится семье более 22% от общего дохода”, — пояснил юрист.

Сумма субсидии, форма заявления, перечень необходимых документов и остальная необходимая информация доступ на сайте госуслуг.

Во-вторых, можно выплачивать задолженность по частям, в рассрочку, при этом выплаты должны осуществляться на протяжении 12 месяцев равными частями.

“Такая услуга предоставляется лицам, которые ранее не имели проблем с квартплатой", — подчеркнул Редин.

Кроме того, в соответствии со ст.159 ЖК РФ, есть категория граждан, имеющих право на различные льготы от государства.

"Инвалиды, семьи инвалидов, малоимущие или неполные семьи, пенсионеры, сироты и безработные имеют право на льготы по оплате ЖКХ, субсидии и компенсации из местного или федерального бюджета. За льготами и субсидиями гражданам необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения местной администрации. Субсидию можно оформлять не один раз, а ее срок составляет 6 месяцев", — пояснил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении в стране моратория до конца года на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги. Также до 1 января 2021 года поставщики коммунальных ресурсов (газа, электроэнергии, тепла, воды) не смогут взыскивать неустойки за несвоевременную или неполную оплату с управляющих многоквартирными домами. “Справедливая Россия" на встрече с правительством попросила Мишустина поддержать законопроект о предельно допустимом размере доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в 15%.