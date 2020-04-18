МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Вернуть стоимость авиабилета, даже если он приобретался по невозвратному тарифу, возможно, если полет не состоялся из-за закрытия границ на фоне эпидемии COVID-19. В случае отказа авиаперевозчика, следует обращаться в суд, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.

"В случае если полет должен был быть осуществлен в период запрета международного авиасообщения, то отказ пассажира от авиабилета является вынужденным, и он вправе требовать возврата оплаты", — сказала она.

Для возврата средств пассажир или его представитель готовит претензию и направляет ее в адрес авиакомпании. Свои требования по вопросу возврата средств за билет пассажир должен предъявить авиаперевозчику, опираясь на положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 451 Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств).

В настоящее время ежедневно фиксируется множество обращений, когда туристам не возвращают деньги за купленные авиабилеты. Авиакомпании объясняют это тем, что у них нет денег. Многие предлагают заменить выплаты на ваучеры или сертификаты, которые можно использовать для будущих полетов.

Если авиакомпания отказывает вернуть средства и удовлетворить претензию, то пассажир с полным основанием имеет право обратиться с иском в суд и взыскать денежные средства, уплаченные им за билеты.

"Те обстоятельства, на которые ссылаются авиакомпании, не освобождают их от имеющей место обязанности по возврату денежных средств пассажирам за билеты", — разъясняет эксперт.

КОМУ ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНУТ

Это правило не распространяется на перевозки, которые запланированы после снятия запрета. Отказ от поездки в таком случае будет считаться добровольным, и возврат средств будет осуществляться на общих условиях тарифа, добавила она.

Следует обратить внимание на то, что ограничения на внутреннее авиасообщение в России не введены, поэтому полный возврат средств за билет пассажир может получить только в случае отмены рейса авиаперевозчиком, указала Свечникова. При добровольном отказе пассажира от внутренней воздушной перевозки возврат средств будет произведен согласно условиям тарифа.

Кроме того, в тех случаях, когда билет приобретен у иностранной авиакомпании, его возврат осуществляется согласно законодательству страны авиаперевозчика. Необходимо учитывать, что сроки и порядок рассмотрения претензий пассажиров в условиях пандемии не меняется, однако формы, в которых происходит возмещение средств пассажирам, могут быть предложены авиакомпаниями с учетом возможностей и условий возврата.