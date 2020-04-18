МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле в Москве будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.

Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, их владельцы будут штрафоваться.

"Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска. Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт", — заявил Собянин.

Он уточнил, что аналогичные правила будут действовать в отношении журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия.