МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Глава ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бизнесменам следует передать часть своих накоплений для оказания материальной помощи гражданам РФ в условиях пандемии коронавируса.

"У нас много бизнесменов, у которых миллиарды долларов накоплений. Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться, передать часть своих активов для оказания материальной помощи гражданам", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2,1 миллиона случаев заражения, почти 140 тысяч человек скончались.