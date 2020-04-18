СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Крымский парламент поддержал поправки в отдельные законы Республики Крым о специальных налоговых режимах, снизив ставки налогов на доход вдвое на весь 2020 год. Решение, которое коснется предприятий туротрасли, было принято в двух чтениях с помощью заочного голосования, сообщается на сайте Госсовета Крыма.

Госсовет Крыма в пятницу внес изменения в закон о специальных налоговых режимах, куда в том числе по представлению Министерства курортов и туризма республики вошло снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для предприятий туротрасли.

"По информации председателя Счетной комиссии ГС РК, вице-спикера Аллы Пономаренко, по итогам подсчета голосов "за" высказались 73 парламентария, "против" и "воздержавшихся" — нет", — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, ставка налога по упрощенной системе налогообложения от дохода — 2%, от разницы между доходами и расходами — 5%, то есть снижена в два раза на весь период 2020 года.

"Это еще один и не последний конкретный шаг по снижению финансовой нагрузки и сохранению стабильности в туристической сфере", — прокомментировал решение министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом, 21 человек выздоровел. Режим всеобщей самоизоляции населения установлен до 30 апреля.