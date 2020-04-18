МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Банки одобрили 2,5 тысячи заявок от малого и микробизнеса по программе льготного кредитования под 0% на сумму 4,6 миллиарда рублей, из них профинансировано 911 заявок на 1,7 миллиарда рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"По данным мониторинга только пяти крупных банков, подписавших соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 миллиарда рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 миллиарда рублей — малых и микропредприятий из пострадавших отраслей", — говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в субботу поручил Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.

Как отметили в пресс-службе МЭР, к настоящему времени поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжается — в Минэкономразвития поступило уже 32 заявки. "При этом с 14 банками соглашения уже подписаны, среди них: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк "Открытие", банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк", — добавили в министерстве.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.