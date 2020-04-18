МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Общий объем отсроченных платежей для предпринимателей в столице, выкупающих недвижимость у города в рассрочку, составит 3,6 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что эту меру поддержки утвердили в рамках третьего пакета антикризисных мер. Этим способом воспользуются в общей сложности более 3,3 тысячи предпринимателей столицы.

"Предприниматели, выкупающие недвижимость у города в рассрочку, смогут отложить свои платежи за второй квартал до конца 2020 года. Общий объем отсроченных платежей составит порядка 3,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что третий пакет мер поддержки бизнеса в Москве также дает отсрочку до конца года на уплату авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Льготу получат санатории и дома отдыха, кинотеатры, организации дополнительного образования, организаторы выставок и конференций.

"Арендодателям, сдающим помещения гостиницам, компенсируют этот налог, если они снизят ставку по аренде не менее чем на 50%. Такую же компенсацию получат собственники недвижимости, в которой занимаются торговлей, общественным питанием, гостиничным делом и предоставлением бытовых услуг", — подчеркивается в сообщении.

Также город даст отсрочку платежей строителям и девелоперам "за изменение цели предоставления земельных участков и аналогичные выплаты в городской бюджет".