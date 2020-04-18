МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Владимир Чирахов из "Детского мира" назначен президентом АФК "Система", сообщает компания.

В соответствии с решением совета директоров назначение Владимира Чирахова вступает в силу с 20 апреля 2020 года.

Андрей Дубовсков, ранее занимавший пост президента и генерального директора, был избран заместителем председателя совета директоров АФК "Система".

Владимир Чирахов с 2001 по 2009 годы работал в компаниях "Партия-Электроника", "М.Видео" и "Линдекс". С 2009 до 2012 года работал в компании "Кораблик", пройдя путь от коммерческого до гендиректора. С октября 2012 года по апрель 2020 года занимал должность гендиректора, а с 3 апреля 2020 года избран председателем совета директоров "Детского мира".

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8%.