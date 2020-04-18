ЯКУТСК, 18 апр — ПРАЙМ. Власти Якутии приостановили перевозку судами на воздушной подушке по рекам Лена и Алдан в рамках карантинных мероприятий из-за коронавируса, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Ранее указом главы региона в городе Алдан и пригородном поселке Ленинский был введен карантин. С 15 по 30 апреля перевозка пассажиров на такси и автобусах приостановлена по дорогам федерального, регионального и местного значения.

В республике на 16 апреля закрылись пять региональных и шесть федеральных ледовых переправ на реках Лена, Амга, Вилюй и Алдан.

"В Якутии приостановлена перевозка пассажиров судами на воздушной подушке по рекам Лена и Алдан. В период с 20 по 30 апреля включительно указом главы Якутии введен запрет на перевозку пассажиров на судах на воздушной подушке установлен по маршрутам "Якутск — Нижний Бестях", "Нижний Бестях — Якутск", "Кангалассы — Соттинцы", "Соттинцы — Кангалассы" и на реке Алдан по маршрутам "Мегино-Алдан — Кэскил", "Кэскил — Мегино-Алдан". Решение принято для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID —19) на территории Якутии", — отметили в оперштабе.

Ранее сообщалось о том, что 30 новых случаев коронавируса было зарегистрировано в Якутии за прошедшие сутки, из них 26 – в городе Алдан, всего в регионе зарегистрировано 77 случаев коронавируса.