КАЗАНЬ, 18 апр — ПРАЙМ. Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил федеральное правительство обеспечить индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых пособием по безработице, сообщает пресс-служба главы республики.

"Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 12 апреля пособие по безработице в размере 12130 рублей положено гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными с 1 марта 2020 года. В эту категорию не попадают индивидуальные предприниматели и самозанятые. Рустам Минниханов направил письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина с просьбой включить их в перечень, чтобы эти граждане также могли получить поддержку в это непростое время", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в отношении самозанятых речь идёт о тех, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход.

По данным налоговых органов, только на начало 2020 года в Татарстане было зарегистрировано в качестве самозанятых более 64 тысяч человек, в том числе около 5 тысяч самозанятых из других регионов, выбравших республику для ведения в ней предпринимательской деятельности по новому налоговому режиму.