МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" в связи с уменьшением объема авиаперевозок из-за коронавируса с 21 апреля сокращает число рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", сообщил перевозчик.

Ранее "Аэроэкспресс" в связи с уменьшением количества авиарейсов в аэропортах Москвы из-за коронавируса отменил несколько рейсов ранним утром и поздним вечером в "Шереметьево" и "Домодедово", а также сократил периодичность курсирования поездов во все столичные аэропорты до одного раза в час.

"С 21 апреля количество рейсов "Аэроэкспресса" между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" будет уменьшено. Отправление поездов с Киевского вокзала будет происходить в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Из аэропорта "Внуково" аэроэкспрессы будут отправляться в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00", — говорился в сообщении в воскресенье.

Компания напоминает, что в сторону аэропорта "Шереметьево" с Белорусского вокзала поезда отправляются каждый час в 05 минут с 6.05 до 23.05 включительно. Из аэропорта "Шереметьево" – каждый час в 15 минут с 5.15 до 23.15 включительно. Между аэропортом "Домодедово" и Павелецким вокзалом аэроэкспрессы курсируют ежечасно с 6.00 до 23.00 включительно в обе стороны.

Также скорректировано расписание экспресс-автобусов до аэропорта "Шереметьево". В сторону аэропорта экспресс-автобусы отправляются от станции метро "Ховрино" каждые полчаса с 7.00 до 10.00 и с 15.00 до 19.00 включительно. От терминала B аэропорта "Шереметьево" экспресс-автобусы отходят каждые полчаса с 7.30 до 10.30 и с 15.30 до 19.30 включительно.

"Аэроэкспресс" отмечает, что выполняет все необходимые дезинфекционные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и не допустить распространения инфекции. Компания призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и выполнять необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами, в частности соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от окружающих.