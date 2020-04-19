МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский интернет-магазин Ozon начал продавать на своем маркетплейсе тесты на коронавирус COVID-19 для жителей Москвы, следует из информации, размещенной в приложении компании.

В частности, Ozon предлагает три типа теста: экспресс-тест на COVID-19 в клиниках "Медси" (его стоимость со скидкой составляет 2,39 тысячи рублей), тест на дому в пределах МКАД (4,99 тысячи рублей), а также тест на дому в пределах 30 километров от МКАД (5,69 тысячи рублей).

Как на прошлой неделе сообщал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в России зарегистрировано около 10 тест-систем для выявления возбудителя коронавируса COVID-19. При этом исследования на новый коронавирус уже проводятся в 105 лабораториях Роспотребнадзора, в 247 медицинских центрах и в 24 частных лабораториях.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok.