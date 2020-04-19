Мурашко считает, что коронавирус подтолкнет здравоохранение к модернизации
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ситуация с пандемией коронавируса позволяет сегодня подумать о модернизации российской системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам", — сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран G20.
https://1prime.ru/business/20200419/831290934.html