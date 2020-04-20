МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Создание гибридной силовой установки на альтернативных видах топлива для регионального самолета обсуждается в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) Михаил Гордин.

"Одновременно мы обсуждаем с ФПИ (Фондом перспективных исследований) создание на базе двигателя ВК-2500 полностью сверхпроводящей гибридной силовой установки мощностью 1500 кВт с использованием в качестве топлива и хладагента жидкого водорода или сжиженного природного газа", — сказал Гордин.

По его словам, имея результаты летных экспериментов и проект на базе ВК-2500, можно будет говорить о начале опытно-конструкторских работ по созданию гибридной силовой установки для самолета местных воздушных линий.