МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рекламная индустрия может попасть в перечень отраслей, которые признаны пострадавшими из-за пандемии коронавируса COVID-19 в России, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, такая инициатива была поддержана первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Отмечается, что после прошедшего 17 апреля заседания правительственной комиссией было одобрено четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий.

В общей сумме одобрены 489 заявок.

В список попали крупные нефтяные и химические предприятия, электросетевые и генерирующие компании, электростанции, средства массовой информации и IT-компании.

Источник отметил, что критерии, по которым бизнес попадает в список системообразующих, меняться не будут из-за принципиальной позиции Белоусова. При этом предприятия могут попасть в перечень по "особым основаниям". В частности, сюда могут быть отнесены градообразующие предприятия, а также головные исполнители по гособоронзаказу, эксплуататоры критической инфраструктуры, разработчики важного программного обеспечения (ПО) либо технологий, компании, которые обеспечивают безопасность в республике Крым, Калининградской области и ДФО, а также те, кто заботится об информбезопасности России и транспортной доступности отдаленных регионов страны.