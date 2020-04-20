БЕЛГРАД, 20 апр — ПРАЙМ. Авиарейсом Air Serbia из Белграда в РФ отправлено 92 россиянина из Сербии и Северной Македонии, сообщил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Хорошая новость: сегодня при содействии посольства и МИД России безвозмездным рейсом авиакомпании Air Serbia домой отправились еще 92 наших соотечественника из Сербии и Северной Македонии, в том числе двое тяжелобольных детей", — написал глава российского диппредставительства в Twitter.

Он также поблагодарил главу МИД Сербии Ивицу Дачича за помощь в организации авиарейса.