МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's впервые с 2017 года ухудшило прогноз по мировому строительному сектору из-за пандемии коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Агентство ожидает, что совокупный средний доход рейтингуемых строительных компаний снизится в 2020 году. По мнению экспертов, быстрое распространение коронавируса, ухудшение перспектив роста мировой экономики и падение цен на нефть и другие сырьевые товары подрывают строительную деятельность.

"Прогноз по отрасли был стабильным с тех пор, как мы впервые присвоили прогноз этой отрасли в сентябре 2017 года. … Мы изменили наш прогноз по мировой строительной отрасли на негативный. Этот прогноз отражает наши ожидания относительно основных условий ведения бизнеса в отрасли на 2020 год", — говорится в документе.

По мнению экспертов, пандемия приведет к значительному снижению активности в сфере жилищного, частного и нежилого строительства в США, особенно в отношении офисных зданий, отелей и сферы розничной торговли. Проекты в энергетическом и горнодобывающем секторах также будут отложены из-за низких цен на нефть и другие сырьевые товары.

"Точно так же по всей Европе ограничения и социальные дистанции увеличивают риск задержек, отмен проектов… В Австралии также ожидается снижение активности в строительной сфере", — говорится в документе. При этом в Китае строительная деятельность возобновилась, агентство ожидает, что китайские строительные компании возместят большую часть потерянных доходов в оставшуюся часть 2020 года.

"Moody's может изменить прогноз по мировой строительной отрасли на стабильный, если динамика роста совокупной средней выручки рейтингуемых компаний увеличится… в течение следующих 12-18 месяцев", — отмечается в документе.