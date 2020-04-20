ЛОНДОН, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство Великобритании выделило 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку инновационных быстрорастущих компаний в условиях пандемии коронавируса, сообщил в понедельник британский минфин. Эксперт рассказал, какие меры могут принять США против Китая из-за коронавируса

Ожидается, что в специально созданный фонд для поддержки быстрорастущих компаний будет направлено 500 миллионов фунтов стрелингов, еще 750 миллионов фунтов стерлингов – в фирмы, занимающиеся технологическими исследованиями и разработками.

"Наши стартапы и компании, ведущие исследования и разработки, являются одной из наших сильных сторон в экономике и помогут ускорить наш рост после кризиса с коронавирусом", — отметил глава минфина Британии Риши Сунак.

Планируется, что финансирование в рамках указанной программы станет доступно в середине мая.

Власти Британии с началом пандемии коронавируса объявили о поддержке бизнеса, выделив 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям начали выдавать кредиты, обеспеченные госгарантией, а также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам. Сотрудникам, временно оставшимся без работы, власти компенсируют до 80% зарплаты.