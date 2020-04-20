МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Компания Uber Technologies считает, что ее экс-сотрудник Энтони Левандовски должен сам выплатить корпорации Google назначенный ему штраф в размере $180 млн.

Левандовски ранее в Google занимался разработкой технологий автономного вождения.

Такое решение в Uber объясняют тем, что после признания Левандовски факта кражи конфиденциальных документов своего бывшего работодателя, он лишился права на компенсацию, которая была оговорена контрактом.

Uber отмечает также, что заявление Левандовски как бывшего ведущего инженера компании о признании вины является доказательством того, что он лжец. На основании этого было принято решение заставить его в одиночку выплатить установленный судом штраф.

Левандовски попал на работу в Uber вместе с приобретением его компании по производству самоуправляемых грузовых автомобилей Otto в 2016 году. После того, как Uber и Waymo, созданная на базе подразделения Google по разработке технологий автономного управления автомобилями, оказались втянутыми в один из самых громких споров в области коммерческой тайны в Кремниевой долине, его уволили. Он согласился признать себя виновным в краже коммерческой тайны.

После того как Google и Waymo, которые выступали обвинителями против него по делу о нарушении условий контракта, выиграли у Uber судебный процесс, Левандовски объявил о банкротстве. Он как бывший ведущий инженер Uber рассчитывал на прописанное в контракте обязательство обеспечить ему юридическую защиту от претензий бывшего работодателя, в том числе — выплату компенсации. Но теперь Uber считает, что не обязана возмещать Левандовски этот штраф.