МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Уральский приборостроительный завод увеличит в 10 раз производство аппаратов искусственной вентиляции легких, также ряд других предприятий в России увеличит производство продукции, которая поможет бороться с коронавирусом, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

"С привлечением займов ФРП в размере 1,6 миллиардов рублей "Уральский приборостроительный завод" в 10 раз нарастит производство аппаратов искусственной вентиляции легких "АВЕНТА-М" и выпустит более 5 000 единиц продукции до конца мая (15 000 штук до конца года). Кроме того, предприятие из Московской области "Интероко" благодаря займу в 500 миллионов рублей обеспечит производство более 900 тысяч дыхательных контуров и 3,5 миллионов фильтров для аппаратов ИВЛ. Использование одноразовых контуров особенно актуально в условиях большого потока пациентов", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, завод "Медсинтез" в Свердловской области и компания "Фармасинтез" в Иркутской области увеличат выпуск противовирусных лекарственных препаратов.

"Работа Фонда развития промышленности была переориентирована на максимальную поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Так, было принято решение направить все поступающие в ФРП платежи по ранее выданным займам и процентам на финансирование противоэпидемических проектов в приоритетном порядке", — приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова пресс-служба ФРП.

Также компания "Арнест" расширит в Тульской области, Алтайском и Ставропольском краях производство дезинфицирующих аэрозолей и гелей-антисептиков "Септима".

"Московская компания "Эвотэк-Мирай Геномикс" запустила производство экспресс-тестов для диагностики различных инфекционных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию (COVID-19). Технология компании позволяет в восемь раз сократить время выполнения теста (с четырех часов до 30 минут) при сохранении высокой точности результатов. Благодаря новым тестам врачи смогут оперативно выявить заболевших и изолировать их на ранней стадии, что позволит существенно снизить риски распространения инфекции.

"Предприятие "Авангард" из Ленинградской области увеличит производство масок до 5 миллионов штук в день и антибактериальных салфеток до 1,6 миллионов пачек в день. В Тамбовской области за счет займа ФРП в размере 489 миллионов рублей на производственных мощностях корпорации "Росхимзащита" будет произведено 100 тысяч защитных костюмов для врачей-инфекционистов", — сообщает пресс-служба ФРП.