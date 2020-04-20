МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Управление делами президента России планирует купить у ВТБ нежилое здание в центре Москвы по адресу ул. Бурденко, д. 1 за 930,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.

Площадь 9-этажного здания — 3,6 тысячи квадратных метров. Здание оснащено инженерными системами, лифтом, продается с мебелью – шкафами, тумбами, столами, креслами и прочим.

Цена контракта заявлена в 930,7 миллиона рублей. В эту сумму входит цена 890 единиц оборудования на 5,9 миллиона рублей. В качестве источника финансирования указаны бюджетные средства. Указывается, что контракт уже заключен, срок его исполнения – 30 июня 2020 года.