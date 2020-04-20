МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" в мае 2019 года, в которой погиб 41 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Судить за сгоревший SSJ в Шереметьево будут только командира борта

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту авиакатастрофы 05.05.2019 самолета RRJ-95B ПАО "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области", — говорится в сообщении

По версии следствия, командир воздушного судна Денис Евдокимов после возвращения в аэропорт вылета произвел "грубую посадку" на взлетно-посадочную полосу. В СК РФ отмечали, что дальнейшие действия Евдокимова, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета".

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.