МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Запуск девяти поездов из ряда городов России в Крым, запланированный на весну, переносится до улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил "ГрандСервисЭкспресс" (ГСЭ).

"ГрандСервисЭкспресс" — российская частная компания, которая занимается железнодорожными перевозками пассажиров между материковой частью России и Крымом через мост. Первый поезд отправился в Крым из Петербурга 23 декабря 2019 года. Компания сообщала ранее и о планах запустить поезда еще в ряд городов России из Крыма.

"Старт движения 9 поездов в Крым, запланированный на весну этого года, из Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, а также из Москвы в Севастополь, Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию переносится в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отмененного поезда без взимания сбора за возврат", — говорится в сообщении.

ГСЭ добавляет, что активно прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения совместно с ФГУП "Крымская железная дорога" и профильными органами субъектов РФ.

"Ввиду социальной значимости прямого железнодорожного сообщения с Крымом ограничений и изменений в графики курсирования именных поездов "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь не вводилось. В то же время максимально усилены меры санитарной защиты", — отмечается в сообщении.