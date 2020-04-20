НОВОСИБИРСК, 20 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из вьетнамской Камрани в понедельник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что самолет со 149 пассажирами на борту, среди которых 25 детей и семь младенцев, вылетел из Камрани в 07.00 мск. Посольство РФ во Вьетнаме сообщало, что этим рейсом в Россию смогут попасть жители Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

Согласно данным новосибирского аэропорта, рейс прибыл в "Толмачево" в 19.10 по местному времени (15.10 мск).

Ранее власти Новосибирской области сообщали журналистам, что всем прибывшим на вывозных рейсах сотрудники Роспотребнадзора выдадут предписания о нахождении на самоизоляции в течение 14 дней. За каждым прибывшим будет установлено медицинское наблюдение.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.