МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сегмент онлайн-торговли быстрее других игроков восстановится после пандемии. Компании этой отрасли уже сейчас инвестируют в развитие бизнеса, чтобы выдержать конкуренцию. Прочие компании должны будут в ускоренном темпе провести цифровую трансформацию, чтобы остаться "на коне", когда пандемия закончится, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Пока мировая экономика подсчитывает убытки от пандемии коронавируса, а отрасли наперебой взывают к властям о помощи, некоторые компании не жалеют денег на инвестиции в будущее. Так, крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba заявила, что в ближайшие три года инвестирует более 28 млрд долларов в облачную инфраструктуру, которая включает операционные системы и серверы.

"Пандемия Covid-19 создала дополнительный стресс для всех секторов экономики и заставила нас уделять больше внимания цифровой экономике", — пояснил это решение президент Alibaba Cloud Intelligence Джефф Чжан.

По мнению экспертов, это вовсе не говорит о том, что Alibaba успешнее других переживает кризис. То, во что она планирует инвестировать, является логичным шагом в развитии компании и цифровой экономики, считает директор по продуктам и инновациям VR_Bank Михаил Петров.

"Но речь скорее идет не об IT, а облачных решениях, которые позволят любой компании в "один клик" получить любые цифровые онлайн-продукты, необходимые в момент развития бизнеса. А значит, поможет получить новых клиентов, что так важно в период стагнации. Подобные примеры уже есть у других крупных игроков — Amazon, Google, Microsoft. Alibaba в этом смысле пока выступает в роли догоняющего", — пояснил он.

В целом же сегмент онлайн-продаж чувствует себя сегодня гораздо лучше большинства игроков. Это становится очевидно, если посмотреть на рост акций Amazon и других онлайн-ритейлеров. "В частности, детище Джеффа Безоса не только наняло дополнительно около 100 тысяч работников, оно успело обновить максимум стоимости, добравшись по 2460 долларов за акцию", — напомнил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

В целом фактически весь бизнес, который либо сумел быстро приспособиться к новой реальности, либо уже работал в онлайне, сейчас имеет большое преимущество над офлайн-конкурентами. Это касается всех отраслей, направленных на продажи: от детских товаров до онлайн-курсов и консультаций, коучинга.

Хорошо чувствуют себя все, кто связан с e-commerce, онлайн-курсами, онлайн-тренингами, мессенджерами, системами трекинга, говорят эксперты.

Логично, что по завершении кризиса эти и другие отрасли, обеспечивающие взаимодействие, возможность удаленно осуществлять контроль за людьми, процессами, предприятиями, качеством оказываемых услуг, получат колоссальный рывок в развитии. Те же, кто по каким-то причинам до сих пор откладывал цифровую трансформацию, будет вынуждены оперативно ее реализовать.

Оптимистично оценивают будущее и компаний, связанные с онлайн-развлечениями. "В ситуации, когда спортивные чемпионаты и состязания отменены по всему миру, эти турниры переходят в онлайн и прирастают за счет новых фанатов", — говорит сооснователь киберспортивной арены Colizeum Алексей Локонцев.

"Соревнования по компьютерному спорту на аренах давно вошли в моду во всем мире, в том числе и в России. По нашим оценкам, в 2020 году темпы роста российского сегмента рынка будут не менее 10-12%, а аудитория составит около 10–12 млн человек", — прогнозирует он.

РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

В России цифровизация пока не носит массовый характер, но кризис непременно "подстегнет" это направление. По мнению экспертов, здесь преимущество у диверсифицированных онлайн-гигантов – Яндекса и Mail.ru. Вне онлайн-сегмента быстро будут восстанавливаться железнодорожные и авиаперевозки, но многое зависит от сопряженных сфер экономики и покупательской способности населения.

Быстрее других начнут восстановление отрасли, которые меньше потеряли в выручке в годовом выражении. Например, производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий (-4%), сельское хозяйство и рыболовство (-5,5%), добыча полезных ископаемых (-7%), производство химических продуктов (-8%) и металлургия (-10%). Таким компаниям в каком-то смысле будет легче, поскольку у них остался запас прочности, считает Петров.

"Для них вызов заключается в радикальном изменении большинства процессов, продуктов и в оценке эффективности на предприятии. Нормы, которыми руководствовались при принятии решений еще год назад, сегодня уже не будут эффективными", — отметил он.

По оценке Кричевского, первыми будут восстанавливаться отрасли, которые получают реальную, а не мнимую поддержку от власти – строительство, авиация, а также компании, входящие в список системообразующих. "Но их темпы будут напрямую зависеть от скорости восстановления реального сектора экономики, поскольку после карантина прогноз о дополнительных 10 миллионах безработных пока видится вполне реальным", — заключил он.