МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет" не будет проводить допэмиссию акций для первичного размещения на рынке в ближайшие месяцы, следует из сообщения компании.

Как указывается в сущфакте компании, совет директоров ГК "Самолет" вынес на внеочередное собрание акционеров, которое должно состояться 21 мая, вопрос об отказе от размещения дополнительных обыкновенных акций группы.

"Решение совета директоров отражает техническую процедуру подготовки к будущим размещениям. После признания дополнительного выпуска обыкновенных акций несостоявшимся до истечения срока его размещения будут осуществлены все необходимые действия по принятию решения о новом выпуске обыкновенных акций, регистрации выпуска акций и проспекта ценных бумаг. Поскольку текущий проспект заканчивается в октябре, а в ближайшие 2-3 месяца компания размещения не планирует, выпуск нового проспекта именно сейчас позволит более эффективно использовать рыночные возможности в среднесрочной перспективе", — пояснили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

Собеседник агентства добавил, что компания планирует утвердить новый проспект допэмиссии в ближайшие 2,5 месяца, однако не планирует IPO до осени.

О намерении девелопера провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в ходе которого планировалось привлечь 250-300 миллионов долларов, стало известно в 2018 году. Предполагалось, что компания может провести IPO уже осенью 2018 года, но размещение было перенесено из-за неблагоприятной конъюнктуры. Гендиректор девелопера Игорь Евтушевский осенью 2019 года говорил, что компания готова к проведению IPO при благоприятной ситуации на рынке.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Крупнейшими акционерами группы являются Павел Голубков и Михаил Кенин.