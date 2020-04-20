МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Сбережения на покупку впрок товаров первой необходимости и продуктов в марте на фоне коронавируса потратили 6% россиян, свидетельствуют данные исследование, которое компания "инФОМ" провела по заказу Банка России. Телефонное собеседование проводилось со 2 по 10 апреля, в нем приняли участие 1560 респондентов от 18 лет и старше из 423 городских и не менее 234 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ.

Продукты с длительным сроком хранения пользовались в марте повышенным спросом у россиян – их скупали на фоне новостей о распространении коронавируса в ожидании введения режима самоизоляции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Каждый четвертый опрошенный (26%) сообщил, что в прошедшем месяце ему (его семье) пришлось частично или полностью потратить свои сбережения. Ровно половине не приходилось тратить сбережения, и еще 23% сказали, что сбережений у них нет, показали данные опроса.

"Чтобы закупить впрок, про запас продукты и товары первой необходимости, сбережения тратили 6% опрошенных, чтобы внепланово купить товары длительного пользования – 1%, для других целей – 19%. Каждый шестой опрошенный (16%) сообщил, что его семья за последние три-четыре недели обращалась за кредитом или брала в долг. Чаще других такой ответ давали респонденты моложе 46 лет (21%), представители семей с самым плохим материальным положением (24%), а также предприниматели и самозанятые (23%)", — подсчитали аналитики.

Чтобы закупить впрок, про запас продукты, товары первой необходимости, кредит или в долг брали 1% опрошенных, чтобы внепланово купить товары длительного пользования – 2%, для других целей – 13%.

"Таким образом, об ажиотажных покупках товаров как повседневных, так и длительного пользования в кредит говорить не приходится; судя по всему, кредит используется для покрытия кассовых разрывов в семейном бюджете, а в случае с предпринимателями – возможно, для спасения бизнеса", — констатируют авторы исследования.