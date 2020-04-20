МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Только 2% россиян в марте потеряли работу на фоне событий, связанных с пандемией коронавируса, следует из отчета компании "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.

Телефонное собеседование проводилось со 2 по 10 апреля, в нем приняли участие 1560 респондентов от 18 лет и старше из 423 городских и не менее 234 сельских населенных пунктов в 82 субъектах РФ.

"Доля потерявших работу в течение последнего месяца пока невелика, 2%", — сказано в документе.

Однако авторы исследования указывают, что оценки респондентами ситуации с безработицей среди знакомых указывают на неблагоприятные процессы: каждый десятый респондент слышал об увольнении более пяти человек в своем окружении в течение последнего месяца.

В целом в сфере работы по найму изменений довольно много – они коснулись 60% занятых: 18% полностью или частично перешли на удаленную работу, 20% полностью или частично потеряли в трудовых доходах. "Ожидания дальнейших потерь дохода еще более напряженные, а увольнения опасается каждый одиннадцатый работник (9%). Работники частных предприятий оказались в более уязвимом положении, нежели государственных или с государственным участием", — говорится в отчете.

Также авторы исследования указывают на "плохое положение" у предпринимателей и самозанятых: 41% уже полностью остановили свой бизнес или работу, еще 33% потеряли в доходах. "Однако оптимизм они сохраняют: только 10% считают, что им не удастся возобновить работу через три-четыре месяца, 21% надеются на рост доходов", — сказано в материалах.