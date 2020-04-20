МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+" и ухудшило прогноз до стабильного с позитивного, сообщается в релизе агентства.

Краткосрочный рейтинг ГТЛК в иностранной валюте был сохранен на отметке "B".

"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние мировой пандемии COVID-2019 на экономику России и стремление властей оказывать поддержку ГТЛК", — считают аналитики агентства. Сложившаяся ситуация приведет к усилению давления на госбюджет, так как приоритеты по затратам будут распределены на множество сфер, говорится в сообщении.

Fitch при этом не стало ухудшать прогноз до негативного, потому что агентство не видит признаков ослабления тенденции к поддержке компании.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.