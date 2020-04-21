МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. В случае неправомерного начисления платы за капитальный ремонт, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию либо ТСЖ, рассказала агентству "Прайм" юрист компании "Яковлев и Партнеры" Дарья Баранова.

"Нужно указать, что плата начислена незаконно, в связи с указом мэра Москвы от 31 марта 2020 г. № 35-УМ и попросить перерасчет в заявлении", — добавила она.

В соответствии с указом, собственникам помещений в Москве предоставлена отсрочка по оплате капитального ремонта, так как в связи эпидемиологической обстановкой временно приостановлены все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

С 1 апреля по 1 июля 2020 года взносы не начисляются, сказала Баранова.

"Исходя из системы начисления платежей, новые платежные документы, без начисления оплаты по капитальному ремонту, собственники получат в начале мая (начисления за апрель), в начале июня (начисления за май) и в начале июля (начисления за июнь)", — добавила эксперт.

Она отметила, что если перерасчет не будет произведен, собственник может обратиться в Государственную жилищную инспекцию города Москвы, которая имеет полномочия по проверке правильности начисления платы за выполнение услуг по текущему и капитальному ремонту многоквартирного жилого дома.

"В условия самоизоляции, можно решить вопрос сразу через Государственную жилищную инспекцию города Москвы, не покидая квартиру, с помощью электронной приемной правительства Москвы на сайте мэра mos.ru", — резюмировала Баранова.



