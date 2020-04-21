МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с возвращающимися россиянами вылетел по маршруту Бангкок — Сочи — Ростов-на-Дону, сообщается на странице Минтранса РФ в Twitter.

"Рейс "Уральских авиалиний" 3630 Бангкок – Сочи – Ростов-на-Дону вылетел в 05.42 мск. На борту 202 пассажира. Из них до Сочи — 134, до Ростова — 68. Ожидаемое время прилета в Сочи – 17.15 мск", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.