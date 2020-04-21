МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Крупные российские производители лекарств сообщили Минпромторгу о возможном прекращении выпуска ряда жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) из-за низкой максимально допустимой цены таких лекарств и, как следствие, отрицательной рентабельности их производства. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на копию обращения фармкомпаний.

Уточняется, что о возможном отказе от выпуска 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень ЖНВЛП, Минпромторгу сообщили семь фармкомпаний, среди которых "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез", а также "Фармстандарт" Виктора Харитонина. В числе препаратов, производство которых может быть прекращено, жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие.

Производители отметили в обращении, что максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма, выпускаемого "Биосинтезом", — 10,1 рубля, хотя себестоимость производства находится на уровне 16,46 рубля. Максимальная цена упаковки из 20 таблеток "Ибупрофена" дозировкой 200 мг составляет 12,05 рубля, при этом ее производство обходится "Биосинтезу" в 17,21 рубля.

Кроме того, участники фармрынка сообщают, что из-за падения курса рубля и распространения COVID-19 увеличился спрос на импортные субстанции, выросла и их стоимость. Таким образом, цена субстанции ибупрофен увеличилась до 28 долларов за 1 килограмм с 22,3 доллара, парацетамола — до 5,8 доллара с 4,7 доллара. Как сообщает газета, "Биосинтез" уже приостановил производство этих и ряда других препаратов.

Цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году, за основу брались средние значения, предоставляемые производителями, исходя из прошлогодних продаж, указывает главный исполнительный директор фармацевтической компании "Озон Хэлскеа" Андрей Горшков. Тогда локальные компании получили возможность ежегодной индексации на уровень инфляции, но не более чем на 6%. Горшков отмечает, что некоторые препараты уже ушли с российского рынка из-за нерентабельности обращения после падения курса рубля в 2014 году. По мнению Горшкова, то же самое может произойти в фармотрасли и сейчас.

Издание отмечает, что новая методика ценообразования ЖНВЛП, принятая в 2019 году, подразумевает, что производители таких препаратов должны перерегистрировать цены до конца 2020 года. Предполагается, что стоимость так называемых инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. Также к методике добавили правило, по которому новые цены не могут превышать уже существующие.