МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне во вторник, 21 апреля, вернутся на родину вывозными рейсами из Таиланда, Турции, Саудовской Аравии, Индии, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

"Уральские авиалинии" планируют вывезти россиян из индийского штата Гоа в Казань и из турецкой Антальи в Екатеринбург и Казань. "ЮТэйр" запланировала рейс из Джедды (Саудовская Аравия) в Махачкалу. Кроме того, "Уральские авиалинии", как сообщал ранее Минтранс РФ, уже начали перелет по маршруту Бангкок — Сочи — Ростов-на-Дону.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.