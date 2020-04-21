МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Аэрофлота", требующего взыскать около 1,9 миллиарда рублей с разорившейся почти пять лет назад авиакомпании "Трансаэро", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 20 апреля, к производству он пока не принят, основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны.

"Аэрофлот" подал несколько крупных исков к "Трансаэро" в 2016-2017 годах. Все они были связаны с правоотношениями между авиакомпаниями, возникшими в период накануне и сразу после отзыва у "Трансаэро" сертификата эксплуатанта. В сентябре 2015 года "Аэрофлот" по поручению властей предпринял попытку спасения кризисного перевозчика-конкурента. В соответствии с планом санации "Трансаэро" должна была передать 75% своих акций национальному перевозчику.

В тот период "Аэрофлот" выдал "Трансаэро" несколько крупных займов, финансировал заправку ее самолетов, а также перевозил пассажиров "Трансаэро". Впоследствии план санации провалился, так как акционеры "Трансаэро" не смогли собрать 75% акций, "Трансаэро" ушла в банкротство, а "Аэрофлот" приступил ко взысканию своих расходов в судебном порядке. Было предъявлено исков на сумму более 10 миллиардов рублей, почти все они были полностью удовлетворены.

"Трансаэро" контролировала семья Плешаковых. Ольге Плешаковой принадлежало 18,39% акций, ее мужу Александру Плешакову – 18,23%, матери Александра, главе Межгосударственного авиационного комитета СНГ Татьяне Анодиной – 3%, дочерям Плешаковых Наталье и Татьяне – по 3,5%.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" летом 2015 года не смог обслуживать долги, составлявшие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов.