МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Премьер-министра России Михаила Мишустина несколько российских ассоциаций (включают сельскохозяйственные предприятия и производителей продуктов и напитков) просят ввести дополнительные меры поддержки отрасли. Об этом во вторник сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо на имя главы кабмина.

Подлинность обращения к премьеру подтвердили в Союзмолоке, Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, а также Национальный союз птицеводов и Союзроссахар.

В документе сообщается, что в качестве одной из мер поддержки отрасли смог бы послужить запрет на скидки на продукты питания в магазинах и супермаркетах.

Частые и повсеместные промоакции на продукты питания привлекают покупателей, однако снижают доходы производителей, рассказал генеральный директор Союзмолока Артем Белов.

Сейчас у производителей продуктов питания расходы только растут, и для них необходимо снизить частоту таких акций к минимуму.

Помимо этого в отрасли просят отказаться от штрафов и неустоек за проблем с поставками продуктов. Еще одна мера, предложенная Мишустину в письме — временно убрать требования по цифровой маркировке на молочную продукцию и бутилированную воду.

Производители также просят увеличить объем льготного кредитования.