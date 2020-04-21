МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", начала тестировать сервис быстрой доставки из супермаркетов "Перекресток", говорится в сообщении ритейлера.

"X5 Retail Group объявляет о запуске пилота быстрой доставки из московских супермаркетов торговой сети "Перекресток". В условиях непростой эпидемиологической ситуации сервис позволяет заменить ежедневный поход в магазин на онлайн-заказ из ассортимента ближайшего "Перекрестка", — говорится в релизе.

Сборка товаров происходит непосредственно в магазине — компания указывает, что это позволяет покупателям получить товары в течение одного-двух часов, в зависимости от удаленности торговой точки и уровня спроса. Пилотный проект проходит на базе девяти московских супермаркетов, сервис доступен жителям Северного, Северо-Восточного, Южного и Юго-Западного направлений столицы.

X5 указывает, что в мае сервис охватит всю Москву, а до конца года выйдет в другие города. У "Перекрестка" уже есть онлайн-супермаркет Perekrestok.ru, в свою очередь в конце 2019 года была запущена экспресс-доставка из магазинов "Пятерочка".

"Сегодня мы приняли решение об ускоренном запуске пилота по экспресс-доставке из супермаркетов "Перекрёсток", чтобы возможности сервиса помогли нашим покупателям справиться с непростой ситуацией, которая разворачивается сейчас по всему миру", — сказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 658. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.