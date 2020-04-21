МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ассоциация туроператоров России (АТОР) спрогнозировала, как может измениться туристическая отрасль после пандемии коронавируса.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на АТОР, Отели после ситуации с коронавирусом могут отказаться от "шведского стола". вслед за этим может исчезнуть система "все включено".

Эксперты туристической отрасли считают, что "после локализации вспышки COVID-19 потребители могут изменить свои привычки, и станут больше уделять внимания вопросам гигиены на отдыхе".

"Эти перемены потребуют изменения формата обслуживания гостей в отелях", — считают в АТОР.

Гостиницы будут обязаны больше внимания уделять безопасности из-за опасений гостей "заразиться".

Формат "Шведского стола" подразумевает открытую выкладку блюд и пользование гостей одними и теми же приборами для накладывания. Это, считают в АТОР, должно исчезнуть. На смену щипцам, придут либо заранее расфасованные порции блюд, либо сотрудник в маске и перчатках будет сам стоять на раздаче.

Также обязательной должна стать дезинфекция столовых приборов, столов и стульев. Из ресторанов и отелей могут исчезнуть большие столы: будет не принято сидеть с малознакомыми людьми рядом. Вместо больших столов будут столики на 5-6 персон, расставленные на безопасном расстоянии друг от друга.

Столовые приборы смогут подавать и в индивидуальных упаковках.

По мнению АТОР, такие изменения коснутся и полюбившуюся российским туристам Турцию. больше всего пострадает и потерпит изменения система "все включено". Вместо нее появятся "рестораны a la carte", обслуживание в них будет включено в пакет All Inclusive.